Asesinaron a un jubilada de Longchamps durante un robo en su vivienda

A su vez, los efectivos informaron que había desorden en el ambiente y que faltaba el celular de Caporalini, además de varios cortes de carne que estaban guardados en el freezer. Conforme al parte policial, de manera inmediata se desarrollaron diversas tareas como, por ejemplo, las primeras pericias al cuerpo de la víctima y a la vivienda.

El parte médico destaca que la jubilada presentaba lesiones producidas por "mecanismo de defensa en miembros superiores y edema pulmonar". Además, se procedió al levantamiento de rastros. Los investigadores lograron saber que Caporalini vivía sola, que se movilizaba con andador y los familiares relataron que tenía ayuda de cuidadoras en dos turnos de lunes a viernes, una empleada de limpieza y un jardinero.

Frente a la información presentada, los fiscales de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Almirante Brown, decidieron que los cuatro empleados presten declaración para saber cómo fueron sus movimientos el día del crimen. Las dos cuidadoras fueron identificadas como Alejandra Elizabeth Duarte y Mariela Lorena Zarate, mientras que la empleada como María Rosana Páez y el jardinero Rubén Alfredo Wolser.

Luego de las entrevistas se dejó constancia que el jardinero "tuvo contradicciones en sus relatos al referir que concurría al lugar solo", pero el último sábado "concurrió con un ayudante de nacionalidad paraguayo". Un dato aportado por la empleada doméstica, y que fue clave tras los allanamientos, es que logró observar el faltante de cortes de carne que la víctima poseía en la heladera.

Del relevamiento de cámaras se observó que, entre las 21 y las 5, dos masculinos merodeaban las inmediaciones del domicilio de la jubilada. Uno de ellos se retiró, en dirección a la estación de Longchamps con la campera del Club Boca Juniors y abordó un tren del Ferrocarril Roca, mientras que el restante se fue con dirección a la calle Bolívar. Se determinó que el sujeto que regresó de la estación de trenes se llama Diego Armando Jawniuk y es vecino de la jubilada, por lo que se dispuso un allanamiento en su vivienda.

En el lugar, además de proceder a la detención del acusado, se secuestró de la heladera diferentes cortes de carne y cuatro pollos que poseían una cinta indicando el tipo de corte, los que fueron exhibidos a la empleada de la víctima, quien los reconoció. Se supo que Jawniuk posee antecedentes por robo agravado de mayo de 2018 y restricción de acercamiento con fecha de mayo de 2024. En tanto, continúa la investigación para lograr la captura del cómplice.