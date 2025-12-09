Asumieron los nuevos concejales en Esteban Echeverría

Souza, uno de los más jóvenes en acceder a una banca, expresó: "Con mucho orgullo, responsabilidad y amor por Esteban Echeverría hoy asumí la gran responsabilidad de ser concejal para representar a todos los vecinos y vecinas en el Concejo Deliberante". "Comienza una nueva etapa, con el mismo compromiso de siempre. Desde donde me toque, voy a trabajar por y para el lugar donde nací, crecí y vivo con mucho orgullo", agregó.

Por su parte, los representantes de La Libertad Avanza, que se convierte en la principal fuerza de la oposición, que juraron fueron Marcelo Mazzeo, Melina Baio, Jorge Ortega y Karina Marin. En la misma jornada se renovaron las autoridades del cuerpo: Analía Pérez fue ratificada como presidenta, mientras que Viviana Heiling y Melina Baio asumieron como vicepresidentas, acompañando la conducción para los próximos dos años.