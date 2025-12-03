Atrapan a hombre que estuvo prófugo seis años por un robo en Lomas

Luego de meses de investigación y tareas de vigilancia encubierta, que permitieron su identificación, el detenido, apodado Pato, fue localizado en inmediaciones de las calles Humahuaca y Algarrobo, donde lo interceptaron cuando caminaba. La causa está caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego. La víctima del hecho resultó ilesa pese al enfrentamiento armado ocurrido mientras era despojada de sus pertenencias.

El hecho ocurrió el 20 de octubre de 2019 cuando dos personas armadas interceptaron al conductor de un Peugeot 307. Durante el asalto, los sospechosos tomaron varias pertenencias de la víctima y se produjo un intercambio de disparos que terminó con la muerte de uno de los ladrones, identificado como Hernán Federico Roldán. El otro asaltante escapó del lugar llevándose el celular del conductor.

Según fuentes del caso, el Departamento de Homicidios inició una investigación inmediata que incluyó el análisis de los elementos recolectados en la escena y la toma de testimonios. Estas tareas permitieron identificar al prófugo, señalado como N.C.S., y solicitar una orden de captura en el marco del expediente judicial. El detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado formalmente por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.