Inauguraron el edificio de la Escuela Primaria 26 de Alejandro Korn

Durante la ceremonia, los funcionarios realizaron el tradicional corte de cinta acompañados por alumnos y docentes, marcando formalmente la puesta en funcionamiento del establecimiento número 26 construido durante esta gestión. Las nuevas instalaciones significan un avance clave en infraestructura escolar y una respuesta largamente esperada por la comunidad de Alejandro Korn. Ubicada en Puerto de Palos entre 12 de Octubre y Fernando de Aragón, la flamante edificación dispone de dos niveles, donde se organizan nueve aulas, una biblioteca, un laboratorio, un Salón de Usos Múltiples (SUM), áreas administrativas, cocina y patio.

Es importante destacar que, hasta hace poco, la Escuela Secundaria 8 y la Primaria 26 funcionaban en el mismo edificio. Con esta inauguración, ambas instituciones pasan a tener sus propios espacios, un avance fundamental para seguir fortaleciendo el sistema educativo. Las autoridades recorrieron las aulas y dialogaron con las familias, estudiantes y el equipo docente. Mantegazza no pudo disimular la emoción al ver a los niños ingresar a un edificio "moderno, seguro y digno", y valoró el esfuerzo conjunto entre Municipio y Provincia para seguir ampliando derechos en materia educativa.

"La educación en nuestra Provincia y en San Vicente ha ocupado un lugar muy importante y lo sigue ocupando, porque tiene que ver con una oportunidad enorme que la Provincia, a lo largo y a lo ancho, llevó adelante una política de construcción y de ampliación de derechos en el sistema educativo. Soñamos con seguir poniendo ladrillo sobre ladrillo", expresó el jefe comunal.

Por su parte, el gobernador enfatizó que "hoy estamos inaugurando el edificio escolar número 26 en San Vicente; un logro del municipio, de su gobierno, de la familia, del sistema educativo. Es una escuela inmensa, hermosa, con su laboratorio, sus salones". En ese marco, además, Axel Kicillof tomó juramento a la nueva Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, quien asumió formalmente sus funciones ante la comunidad educativa.

En este marco, Mantegazza agradeció profundamente al ministro saliente, Alberto Sileoni, por la "gran tarea que llevó adelante con planificación estratégica, con dedicación, con esfuerzo" que dejó en el sistema educativo, especialmente en San Vicente, donde su gestión impulsó nuevas obras, ampliaciones y edificios que transformaron el presente y el futuro de miles de estudiantes.

Asimismo, el mandatario local felicitó a la nueva directora Flavia Terigi, deseándole "el mayor de los éxitos en esta etapa", y aseguró que contará con el acompañamiento del Municipio para continuar fortaleciendo la educación pública y ampliando derechos para niños, niñas y jóvenes.