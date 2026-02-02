Tristán Suárez sumó rodaje en Ezeiza

Recibió en una jornada de amistosos a Deportivo Morón, perdiendo el primero y empatando el segundo. El próximo sábado enfrentará a Los Andes, en escenario a confirmar.
En la recta final de una preparación que ha sido tan intensa como renovadora, Tristán Suárez volvió a saltar al campo de juego para medir fuerzas ante un rival directo de la categoría. El fin de semana, en el Estadio 20 de Octubre, el Lechero recibió a Deportivo Morón en una jornada de amistosos que sirvió para que el equipo de la región sacara conclusiones valiosas sobre el funcionamiento de sus 16 nuevas incorporaciones.
En el primer turno, el conjunto de Ezeiza sufrió un duro traspié al caer por 3-0 ante el Gallito. A pesar del resultado abultado, el ensayo permitió ver en acción a una base que asoma como la estructura principal para el debut oficial. El entrenador dispuso una formación con: Marcos Funes; Matías Olguín, Tomás González, Matías Ferulano, Nicolás Henry, Ayrton Sánchez; Joaquín Trasante,
Para el segundo bloque, la tónica del encuentro cambió radicalmente. Con rotación de nombres y un planteo más equilibrado, ambos equipos igualaron 0-0 en un duelo entretenido, de ida y vuelta, donde las defensas se impusieron sobre los ataques.
Con este ensayo en el bolsillo, el equipo de Ezeiza entra en la semana definitiva de su preparación. El próximo sábado, cerrará su serie de amistosos enfrentando a Los Andes, en un escenario que aún resta confirmar. Será la última oportunidad para ajustar las piezas del rompecabezas antes de que comience la acción por los puntos en la Primera Nacional, donde el Lechero buscará ser uno de los grandes animadores tras el ambicioso mercado de pases realizado.
