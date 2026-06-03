Axel Kicillof visitó Corrientes y se reunió con Juan Pablo Valdés

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No es algo que ocurre solo en la provincia de Buenos Aires, por eso… pic.twitter.com/C1OhwAbhju — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 3, 2026

La actividad de Kicillof en Corrientes

La firma de convenios de cooperación entre las dos jurisdicciones tuvo lugar luego de que la provincia de Buenos Aires asistiera a Corrientes durante una emergencia por los incendios forestales.

Antes de reunirse con Valdés, Kicillof fue recibido por el intendente peronista Rubén Fernando Etcheverría, de la localidad de Empedrado. Más tarde se reunió con sindicalistas y por último con el gobernador correntino.

Tras esa reunión Kicillof afirmó: “Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo. Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”.

“Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración. En nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”, concluyó Kicillof.

Por su parte, Valdés expresó: “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo. Este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”.