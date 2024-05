Ayunta y su aporte para un San Telmo que no se achica

La victoria de San Telmo sobre Colón es sin dudas el resultado más comentado de la fecha y Franco Ayunta, quien abrió el marcador, es uno de los nombres de la jornada. Es que como en el Candombero, el centro atacante no perdió la fe y fue a buscar un centro pasado para poder empujarla a la red. Como él, el elenco de la Isla Maciel es un equipo que no pierde la fe y va a todas, con ganas de no aflojar hasta la última. "Por suerte me tocó ser protagonista. No solo yo, sino todo el equipo. Jugamos de diez y estamos contentos no solo por la victoria, sino por como lo llevamos día a día, por cómo se armó el grupo desde principio de año. Estamos convencidos de luchar por todo lo que queremos. La gente se ilusiona, pero nosotros vamos paso a paso", afirmó el goleador