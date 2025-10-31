Norberto Grosso confirmó su regreso al Top Race Series

Grosso lleva varios meses sin competencia pero aún así continúa segundo en el campeonato de TR Series, con 183 unidades, gracias a un triunfo en Concordia y dos podios realizados en Rosario y San Nicolás.

Con mucho entusiasmo, buscará ser el subcampeón de Diego Verriello, coronado en la última fecha porteña, y además se mostró interesado porque competirán juntas la TR V6 y la Series, por lo tanto el de Canning indicó: "Estoy con muchas ganas y ansioso de correr en esta nueva etapa de la categoría. Es positivo que se unifiquen las dos divisionales, porque nos podemos medir con los mejores pilotos. Mi principal objetivo será hacer un buen papel repitiendo los resultados que tuvimos en las primeras fechas del año para demostrar de lo que estamos hechos junto al equipo de Christian Corsi".