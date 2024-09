Banfield, con el objetivo de salir del fondo de la tabla ante Barracas Central

Munúa aún no definió el once, ya que tiene varios jugadores en observación: Yonatán Rodríguez, Ignacio Rodríguez y Juan Alvarez, por distintas dolencias menores.

Banfield ultima los detalles para el enfrentamiento del lunes a las 15 ante Barracas Central, pero no será en el estadio Tomás Ducó, sino en el de Deportivo Riestra. En tanto, el DT Gustavo Munúa todavía no confirmó el once, ya que hay protagonistas en duda.