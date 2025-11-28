Banfield enfrenta una nueva inhibición que amenaza sus incorporaciones para el 2026

De cara a una temporada donde el Taladro necesita obligatoriamente mejorar su desempeño para alejarse de la zona de descenso y aspirar a clasificar a copas internacionales, la dirigencia se había propuesto armar un conjunto competitivo.

No obstante, las restricciones financieras vigentes complican este propósito, ya que el club no podrá sumar refuerzos durante el receso de verano si no regulariza su situación. En las últimas horas, la deuda pendiente sobre la institución de Peña y Arenales se incrementó debido a la caída de una nueva inhibición, esta vez vinculada a la contratación del jugador Erick López.

Según detalló el periodista Matías Colombo, del programa partidario Muy Banfield, la cifra total ascendería a "aproximadamente 280.000 dólares". Cabe destacar que las autoridades del club habían emitido previamente un comunicado oficial sobre este caso, detallando que el saldo pendiente con el Atlanta United era de 156.552,55 dólares más intereses, y que se había logrado una prórroga para saldar el compromiso en junio de 2025.