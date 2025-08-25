Lanús buscará un nuevo triunfo para extender su gran racha

El Granate, que viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer mediante los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, intentará mostrar su mejor versión ante un Millonario que también arriba en alza, pues despachó por el mismo método a Libertad de Paraguay en el estadio Monumental en torno a la Copa Libertadores.

Para el desafío se prevé que haya cambios en la alineación en relación al cruce copero, aunque la intención será mantener a la mayoría de los habituales titulares, a sabiendas que es un compromiso clave en el que está en disputa la ubicación de privilegio.

Es que si el equipo que comanda Mauricio Pellegrino vence en su casa sobrepasará al club de Núñez y quedará en la punta en soledad con 12 unidades, en lo que sería su cuarta alegría en fila en la competencia después de los dos tropezones iniciales a manos de Deportivo Riestra, en Pompeya, y Rosario Central, en el sur del conurbano bonaerense.

El trámite no resultará sencillo pero el contrincante también es factible que tenga modificaciones, ambos con la mira en la grilla internacional, más allá que resta casi un mes para aparecer en escena, en el caso del Grana para enfrentar a Fluminense, primero como local y luego en Río de Janeiro; y los conducidos pro Marcelo Gallardo a Palmeiras, primero en Capital Federal y el desquite en Brasil.

En cuanto a la alineación en sí, el Flaco tendrá a disposición algunas piezas que estuvieron entre algodones en las últimas semanas, entre ellos, por caso, Marcelino Moreno, que, dadas las circunstancias, jugó un rato el jueves pasado pero que ahora, ya con rodaje, puede que esté desde el arranque.