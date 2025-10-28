Banfield sufre un paro de futbolistas por tres meses de deuda salarial a una semana del partido contra Lanús.

Los jugadores advirtieron que, si no se toman cartas en el asunto, se prepararían en otro lugar y sin utilizar la indumentaria de la institución. Este paro generó un contexto sumamente complicado para el club, que se medirá ante Lanús el próximo lunes a las 21.15 en el Florencio Sola.

El Taladro no solo arrastra una crisis futbolística que lo tiene luchando por la permanencia en Primera División, sino que también suma los problemas económicos que la institución viene atravesando desde hace meses. Pese a este momento de tensión, la dirigencia logró llegar a un acuerdo con el plantel profesional, lo que permitirá que la semana de trabajo se desarrolle con normalidad de cara a los compromisos de la Liga Profesional.

Por el momento, el plantel dirigido por Pedro Troglio tiene previsto regresar a los entrenamientos en Luis Guillón, mientras que los directivos buscarán alcanzar un principio de acuerdo para saldar la deuda de los tres meses de sueldos atrasados. Actualmente, Banfield se ubica en la undécima posición de la Zona A, cerca de los playoffs, pero la historia es diferente en la tabla anual y de promedios, donde el equipo se encuentra en los puestos 23° y 26°, respectivamente, luchando por mantener la categoría.