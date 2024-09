Barrera: "Tenemos jugadores a una edad que es muy difícil recuperarse rápido"

Frente al Lobo Rojo, Bera mostró una merma en su rendimiento, motivo por el cual lo llevó a la visita a tener las mejores situaciones de gol, incluso con un penal errado. Y en la cancha de Defensa y Justicia, que lució como un billar para jugar, los motivos llevaron al director técnico a asumir que "hoy nos superaron".

"Es una cancha grande. Ellos estaban mejor desde lo físico, nosotros habíamos jugado hace 3 días y no nos recuperamos", manifestó Barrera en declaraciones con El Informante Sur, mientras que sumó: "Tenían otra velocidad que no pudimos suplantar y erramos cuando teníamos que convertir, quedó claro que nos ganaron en velocidad y juego y que a nosotros nos costó mucho el partido. No fue igual al partido de Rosario, que fuimos superiores y perdimos. Hoy nos superaron, nos perjudicó jugar tan seguido, tenemos jugadores a una edad que es muy difícil recuperarse rápido".

Por otro lado, dejó una crítica a la designación de encuentros para la Primera C por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, que los llevó a jugar tres encuentros en diez días, y que ahora tendrá nueve de recuperación para volver a presentarse en un campo de juego por los puntos: "Se juega cuando se puede, no se puede tener muchas pretensiones, así manejan la cuarta categoría. No queda otra, hay que adecuarse".

Por último, se refirió al rival que se viene, un Claypole que está lejos de catalogarse como uno de los animadores, pero no deja de tener nombres interesantes para la divisional, sumado a la pica de los últimos años, por lo que será un partido especial: "Ellos también tienen una cancha linda y con buen piso. Hay tiempo para preparar el partido y vamos a trabajar para ganarlo".