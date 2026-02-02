Berazategui anunció siete incorporaciones antes de partir hacia la costa

El equipo de Juan José Serrizuela cerró la llegada de futbolistas con pasado en la Primera Nacional y la Primera B. Con la inclusión de tres juveniles promovidos al plantel superior, el conjunto de la zona sur inicia la etapa más intensa de su preparación física.
Berazategui se prepara para dar un salto de calidad en la próxima temporada y, en la antesala de su viaje a la Costa Atlántica para la etapa más exigente de la pretemporada, sacudió el mercado de pases con el anuncio de siete nuevas caras. A través de sus canales oficiales, el club confirmó el arribo del defensor Juan Pablo Serrizuela y el delantero Bruno Miño, ambos provenientes de Acassuso. A estas piezas se sumaron los volantes Pedro Bormida, formado en las divisiones inferiores de Defensa y Justicia, y Matías Corrales, quien llega tras su paso por J.J. Urquiza para aportar equilibrio en la zona media del campo.
La apuesta de la institución no solo se limita a futbolistas con recorrido, sino que también hace hincapié en el sentido de pertenencia y la proyección de su cantera. En este sentido, el Naranja informó que los juveniles Sebastián Villalba, Giovanni Centurión y Camilo Díaz fueron promovidos al plantel profesional por decisión del cuerpo técnico.
Estos tres jóvenes formarán parte de la delegación que trabajará en la costa, buscando ganarse un lugar en la consideración de Juan José Serrizuela. Con este plantel renovado y compensado entre experiencia y juventud, Berazategui busca consolidar un grupo sólido que le permita ser protagonista absoluto del certamen que se avecina.
