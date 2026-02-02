Berazategui anunció siete incorporaciones antes de partir hacia la costa

La apuesta de la institución no solo se limita a futbolistas con recorrido, sino que también hace hincapié en el sentido de pertenencia y la proyección de su cantera. En este sentido, el Naranja informó que los juveniles Sebastián Villalba, Giovanni Centurión y Camilo Díaz fueron promovidos al plantel profesional por decisión del cuerpo técnico.

Estos tres jóvenes formarán parte de la delegación que trabajará en la costa, buscando ganarse un lugar en la consideración de Juan José Serrizuela. Con este plantel renovado y compensado entre experiencia y juventud, Berazategui busca consolidar un grupo sólido que le permita ser protagonista absoluto del certamen que se avecina.