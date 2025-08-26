Berazategui ganó en Ensenada y no afloja en la recta final

El inicio tuvo al local con más iniciativa, manejando la pelota y buscando con algunas aproximaciones, aunque sin precisión en el último toque. El Naranja, en cambio, golpeó en la ocasión más clara que tuvo antes del descanso. A los 41 minutos, un centro de Duarte desde la izquierda encontró bien ubicado a Ruiz, que conectó de cabeza y marcó el único tanto del encuentro.

En el complemento, Cambaceres no encontró la manera de reaccionar y fue el equipo de Rodrigo Bilbao el que controló el trámite. Incluso estuvo más cerca de ampliar la diferencia que de sufrir el empate. Sin brillar, pero con solidez, Bera sacó adelante un partido en una cancha complicada por el mal estado del terreno.

Con este resultado, el conjunto de la región llegó a su tercera victoria en fila y se ubicó a solo dos puntos de Ituzaingó, que en paralelo empató con El Porvenir. Quedan tres jornadas por disputarse y la pelea por el título está más abierta que nunca.

En lo que resta, Berazategui recibirá a El Porvenir en el Norman Lee, luego visitará a J.J. Urquiza y cerrará el campeonato como local ante Muñiz.