Jesús Díaz, el nuevo entrenador de Dock Sud para la B Metro

El director técnico de 44 años firmó su contrato y ya dirigió su primera práctica al frente del plantel, en lo que será una nueva oportunidad en un banco de suplentes, ya que en el primer semestre del año estuvo al mando de Sportivo Italiano y anteriormente tuvo pasos por Claypole y Midland.

El cuerpo técnico estará integrado por Eduardo Vega como ayudante de campo; Diego Oyhanart y Sebastián Monasterio como preparadores físicos; y Athos Villa Abrille como analista de rendimiento.

El flamante entrenador asume tras una racha de ocho partidos sin triunfos, con el equipo en el último puesto del Torneo Clausura y fuera de la zona de Reducido. En ese sentido, la expectativa está puesta en el debut que está pautado para el viernes a las 15.30, frente a Excursionistas, en el estadio de los Inmigrantes, con un público que aguardará por una alegría para cambiar la dinámica de la campaña y así luchar más arriba en el escalafón.

El elenco de la zona sur del conurbano bonaerense está lejos de la labor que desarrolló en la campaña pasada, cuando luchó cerca de la vanguardia, y soñó con el ascenso a la Primera Nacional, algo que ahora parece lejano pero con el que se sueña siempre.