El siniestro ocurrió en Mitre y Calle 27 y bomberos de Berazategui y Hudson trabajaron en el lugar. Reportaron que no hubo heridos.
En la localidad de Berazategui, al sur del Conurbano bonaerense se prendió fuego un colectivo de la Línea 219, que pertenece a la empresa Microomnibus Quilmes (MOQSA).
El siniestro se produjo en la intersección de Mitre y Calle 27 y trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos de Berazategui y Hudson. Testigos del hecho, informaron a Diario Popular que no hubo heridos y que los pasajeros pudieron bajar de la unidad por sus propios medios.
La unidad transportaba al menos 25 pasajeros, entre ellos algunos niños y un bebé de meses. Fueron ayudados por el chofer, que luego intentó sin exito apagar el fuego con el matafuegos que llevaba la unidad.
El fuego afectó el frente de una vivienda e hizo estallar las vidrieras de un comercio de artículos para el hogar; el calor y el humo arruinaron varios muebles y electrodomésticos. Las llamas también dañaron el tendido eléctrico, de telefonía y un semáforo
Un incendio se desató hace unos días en una escalera mecánica de la estación de trenes de Constitución y hay operativo en el lugar, por lo que fue evacuada y cerrada para el trabajo de los Bomberos.
El operativo por parte de Bomberos y SAME se desarrolla en la Estación Constitución, en el ingreso por la avenida Brasil, por un foco de incendio debajo de una escalera mecánica que ya fue extinguido.
La estación fue desalojada y hasta el momento se trasladó a un hombre e 26 años al Hospital Penna por inhalación de humo. Hay 10 móviles del SAME y autobombas para el trabajo en el lugar, por lo que el tránsito se desvía a la altura de la calle Salta. Una comerciante de la estación confirmó ante la prensa que la escalera en cuestión no estaba en funcionamiento.
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