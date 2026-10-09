Se incendió una escalera mecánica en la estación de trenes de Constitución

Un incendio se desató hace unos días en una escalera mecánica de la estación de trenes de Constitución y hay operativo en el lugar, por lo que fue evacuada y cerrada para el trabajo de los Bomberos.

El operativo por parte de Bomberos y SAME se desarrolla en la Estación Constitución, en el ingreso por la avenida Brasil, por un foco de incendio debajo de una escalera mecánica que ya fue extinguido.

La estación fue desalojada y hasta el momento se trasladó a un hombre e 26 años al Hospital Penna por inhalación de humo. Hay 10 móviles del SAME y autobombas para el trabajo en el lugar, por lo que el tránsito se desvía a la altura de la calle Salta. Una comerciante de la estación confirmó ante la prensa que la escalera en cuestión no estaba en funcionamiento.