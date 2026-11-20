La foto circuló en redes sociales, se convirtió en meme y despertó numerosas reacciones de enojo. La campaña retendía ser humorìstica al utilizar el estereotipo carticaturesco del sanisidrense “cheto”, al que se le atribuye una manera particular de pronunciar.

En el video que subió a Instagram, refiriéndose a la campaña, Lanús afirmó que "pasó algo que no teníamos previsto y no nos imaginamos que hubiera gente que se hubiera podido ofender por esto. Y desde ese lugar yo quiero pedirles disculpas, perdón, si alguien se sintió ofendido con esta campaña. No fue la idea, no era la idea ofender, si generar conversación y si alguien se sintió ofendido por esta campaña yo le pido de corazón disculpas, perdón", volvió a repetir.

Llamativamente, Lanús pidió en el video sacar la basura "de 6 a 8 de la noche", mientras que el subtitulado que acompaña sus palabras señala de 18 a 20. Mencionar en esta época del año "de 6 a 8 de la noche", cuando a partir del 12 de diciembre y durante todo enero la puesta del sol se produce a las 20 o posteriormente (entre el 4 y el 9 del primer mes del año, a las 20.10), resulta llamativo.

Pero el pedido de disculpas no parece haber tenido buena recepción. Una usuaria de Instagram, Mariu Montanelli, posteo junto al video: "Señor Intendente, una comunicación oficial debería unir y educar con respeto, no burlarse de los propios vecinos. Como contribuyentes, lo que realmente esperamos ver es un San Isidro limpio y cuidado, algo que hoy lamentablemente no está sucediendo. Prioricemos la limpieza del municipio antes que las chicanas en carteles".

Otra vecina, Romina Sánchez, advirtió: "No se puede caminar por San Isidro, lleno de basura, las veredas todas rotas, gente durmiendo en las calles con colchones, no podan los arboles y vos bolu... con los cartelitos".

En tanto Sabrina Rotay apuntó: "Me ofende que San Isidro sea un desastre. Las calles destruidas, dejás el auto en cada bache. Eso ofende, la inoperancia", al tiempo que Norberto Natiello advirtió: "Nunca en mi vida vi el municipio tan mal, un desastre"

Y sobre el horario solicitado por la comuna, el usuario Carlos Terranova, se preguntó: "Y entonces, porque en Beccar el camión recolector pasa a la 1 de la madrugada despertando a los vecinos?".