A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, Ramón Lanús solicitó perdón. Pero los usuarios reaccionaron al posteo en esa red social con numerosas críticas a su gestión.
Tras el gran papelón que significó una campaña del municipio para difundir el horario en que hay que sacar los residuos a la vía pública en San Isidro, el intendente Ramón Lanús pidió disculpas y perdón a través de un video que subió a su cuenta de Instagram
Ocurre que -como informó este medio- la Municipalidad de San Isidro eligió caricaturizar una forma de hablar asociada a los sectores más acomodados del distrito para difundir el horario para sacar las bolsas con basura a la calle.
El cartel se volvió meme en las redes sociales y generó numerosas reacciones de enojo. Detrás del chiste hay una decisión de la gestión de Ramón Lanús que revela cuánto desconoce al distrito que gobierna.
“Shacá la bashura de 18 a 20 h.”. El cartel está en la vía pública, en una estructura que lleva el escudo municipal. Abajo, el remate insiste con la misma imitación y firma “Shan Ishidro ”. Entre el horario y el escudo, la Municipalidad encontró lugar para ridiculizar a sus propios vecinos.
La foto circuló en redes sociales, se convirtió en meme y despertó numerosas reacciones de enojo. La campaña retendía ser humorìstica al utilizar el estereotipo carticaturesco del sanisidrense “cheto”, al que se le atribuye una manera particular de pronunciar.
En el video que subió a Instagram, refiriéndose a la campaña, Lanús afirmó que "pasó algo que no teníamos previsto y no nos imaginamos que hubiera gente que se hubiera podido ofender por esto. Y desde ese lugar yo quiero pedirles disculpas, perdón, si alguien se sintió ofendido con esta campaña. No fue la idea, no era la idea ofender, si generar conversación y si alguien se sintió ofendido por esta campaña yo le pido de corazón disculpas, perdón", volvió a repetir.
Llamativamente, Lanús pidió en el video sacar la basura "de 6 a 8 de la noche", mientras que el subtitulado que acompaña sus palabras señala de 18 a 20. Mencionar en esta época del año "de 6 a 8 de la noche", cuando a partir del 12 de diciembre y durante todo enero la puesta del sol se produce a las 20 o posteriormente (entre el 4 y el 9 del primer mes del año, a las 20.10), resulta llamativo.
Pero el pedido de disculpas no parece haber tenido buena recepción. Una usuaria de Instagram, Mariu Montanelli, posteo junto al video: "Señor Intendente, una comunicación oficial debería unir y educar con respeto, no burlarse de los propios vecinos. Como contribuyentes, lo que realmente esperamos ver es un San Isidro limpio y cuidado, algo que hoy lamentablemente no está sucediendo. Prioricemos la limpieza del municipio antes que las chicanas en carteles".
Otra vecina, Romina Sánchez, advirtió: "No se puede caminar por San Isidro, lleno de basura, las veredas todas rotas, gente durmiendo en las calles con colchones, no podan los arboles y vos bolu... con los cartelitos".
En tanto Sabrina Rotay apuntó: "Me ofende que San Isidro sea un desastre. Las calles destruidas, dejás el auto en cada bache. Eso ofende, la inoperancia", al tiempo que Norberto Natiello advirtió: "Nunca en mi vida vi el municipio tan mal, un desastre"
Y sobre el horario solicitado por la comuna, el usuario Carlos Terranova, se preguntó: "Y entonces, porque en Beccar el camión recolector pasa a la 1 de la madrugada despertando a los vecinos?".
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