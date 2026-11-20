El Premio Lumiton , que se entrega por primera vez, busca reconocer a quienes dejaron una huella en el cine argentino y poner en valor su contribución a la industria audiovisual. La iniciativa también propone acercar el legado de sus protagonistas a las nuevas generaciones de realizadores y espectadores.

El homenaje se enmarca en la primera edición del Festival Vicente López Ciudad del Cine, una propuesta que tiene como particularidad que todas las películas de su programación fueron elegidas por el público. Los espectadores seleccionaron títulos de distintas épocas, países y géneros, y participan también en su presentación, convirtiéndose en protagonistas de la experiencia cinematográfica.

En 2024, Vicente López fue reconocida por la UNESCO como Ciudad del Cine, convirtiéndose en la primera ciudad argentina y la tercera de Latinoamérica en recibir esta distinción. A través de Lumiton, el Municipio impulsa ciclos de cine, talleres de formación y actividades culturales vinculadas con la producción y la historia audiovisual.

El festival se realiza hasta el domingo en el Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos y en el Centro Cultural Munro, Vélez Sarsfield 4650, Munro. La programación completa puede consultarse en https://lumiton.ar/grupo_de_eventos/festival-vicente-lopez-ciudad-del-cine/.