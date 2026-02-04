Brown cerró su mercado de pases con 15 refuerzos y apuesta a la cirugía mayor

Además de las caras nuevas, el cuerpo técnico celebra la continuidad de baluartes defensivos como Mariano Pieres y Carlos Aguirre, y la recuperación de Tomás Patrizio, quien vuelve tras una prolongada inactividad por una rotura de ligamentos. Para ajustar los últimos detalles antes del estreno frente a Flandria en Jáuregui, Brown disputará este fin de semana su quinta prueba de pretemporada frente a Estrella del Sur de Alejandro Korn.

Hasta aquí, el saldo de los amistosos ha sido positivo, con triunfos ante Sacachispas y Deportivo Español, además de un parejo duelo ante Los Andes, lo que genera buenas sensaciones en un plantel que busca devolverle la alegría a la gente de Adrogué tras un 2025 esquivo.