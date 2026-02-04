Brown cerró su mercado de pases con 15 refuerzos y apuesta a la cirugía mayor

El equipo de Pablo Nieva se retiró de la búsqueda de incorporaciones tras conformar un plantel equilibrado en todas sus líneas. Con las renovaciones de piezas clave como Mariano Pieres y el regreso de Tomás Patrizio, el Tricolor se enfoca en el último amistoso ante Estrella del Sur antes del debut oficial.
Brown de Adrogué ha dado por finalizada la etapa de conformación de su plantilla para afrontar la temporada 2026 de la Primera B. Tras una renovación integral que incluyó la llegada de 15 futbolistas -un arquero, cuatro defensores, cinco mediocampistas y cinco delanteros-, la dirigencia encabezada por Agustín Galeota confirmó que el club se retira oficialmente del mercado de pases. "Todo cerrado", aseguraron desde la cúpula del club, ratificando que el entrenador Pablo Nieva cuenta con el grupo completo desde el pasado 20 de enero para trabajar en la identidad futbolística que buscará el ascenso en este nuevo ciclo institucional.
Además de las caras nuevas, el cuerpo técnico celebra la continuidad de baluartes defensivos como Mariano Pieres y Carlos Aguirre, y la recuperación de Tomás Patrizio, quien vuelve tras una prolongada inactividad por una rotura de ligamentos. Para ajustar los últimos detalles antes del estreno frente a Flandria en Jáuregui, Brown disputará este fin de semana su quinta prueba de pretemporada frente a Estrella del Sur de Alejandro Korn.
Hasta aquí, el saldo de los amistosos ha sido positivo, con triunfos ante Sacachispas y Deportivo Español, además de un parejo duelo ante Los Andes, lo que genera buenas sensaciones en un plantel que busca devolverle la alegría a la gente de Adrogué tras un 2025 esquivo.
