Victoriano Arenas concretó tres nuevas incorporaciones para dar pelea en la Primera C

El primero de ellos es el arquero Rodrigo Soria, de 23 años, quien registra pasos por Cañuelas y el Torneo Regional con Monte Grande FC. A él se suma Tobías Mercado Rusch, volante de 24 años formado en Los Andes y con experiencia reciente en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y el mediocampista Ivo Patiño, de 21 años, proveniente de Tristán Suárez.

Con estas tres firmas, el CAVA alcanza la cifra de 24 incorporaciones en un mercado de pases sumamente activo, donde la premisa ha sido renovar casi por completo la estructura del equipo. La lista de caras nuevas incluye nombres con recorrido como Fabián Monserrat y Julián García, junto a promesas zonales como Uriel Perajes y Juan Cruz López.

Esta inyección de futbolistas busca dotar al equipo de la competitividad necesaria para dejar atrás las campañas de irregularidad y consolidar un once sólido que pueda adaptarse a las exigencias tácticas de Leston. La dirigencia ha manifestado que el armado del grupo está prácticamente finalizado, enfocándose ahora en el funcionamiento colectivo durante las últimas semanas de pretemporada.