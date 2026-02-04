Recalde: "Somos conscientes del lugar en el que estamos"

Para Recalde, el tiempo compartido fuera del Estadio Centenario es el cimiento del éxito futuro. "Que estemos todos juntos en la pretemporada nos ayuda a conocernos y entendernos", explicó el defensor, valorando el día a día que permite aceitar movimientos tácticos y vínculos personales. Además, no esquivó la presión que genera el mundo Blanco: "Somos conscientes del lugar en el que estamos y de la camiseta que llevamos puesta", afirmó, dejando en claro que el compromiso con el ascenso es total desde el primer entrenamiento.

Al analizar el reciente ensayo ante el Pincha de Caseros, Recalde valoró el rendimiento del equipo pese a la brevedad del tiempo de trabajo acumulado: "Estudiantes tiene un DT que lleva tiempo en el cargo y una idea clara. Nosotros somos un equipo nuevo, pero hicimos un buen partido. Es importante que al que le toque esté preparado y estamos haciendo mucho hincapié en todas las facetas".

Finalmente, el defensor destacó que el recambio masivo de nombres no ha afectado la armonía del vestuario, sino que ha potenciado el nivel individual de cara al inicio del torneo. En declaraciones brindadas a Deportes en FM, finalizó subrayando el buen clima interno de el club de la región: "Se armó un gran grupo humano y hay una competencia sana".