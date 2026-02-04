Lomas Athletic ratificó a Martín Herrero para recuperar el protagonismo en el Metropolitano

Tras una temporada irregular donde el equipo aseguró la permanencia en la última jornada, el Tricolor apuesta por la continuidad del proyecto técnico. El entrenador tendrá el desafío de potenciar a los juveniles y apoyarse en figuras como Franco Agostini y Santiago Mazzilli para volver a los puestos de Play-Off.
El Lomas Athletic Club se prepara para el inicio de la temporada 2026 del Torneo Metropolitano Caballeros con la premisa clara de revertir la imagen dejada el año pasado. En un voto de confianza a la gestión deportiva, la subcomisión de hockey aseguró la continuidad de Martín Herrero como director técnico del plantel superior.
Herrero, quien arribó al club de la calle Arenales en 2025, tendrá la tarea de enderezar el rumbo de un equipo que, tras clasificar a los Play-Offs en 2023, sufrió un 2024 accidentado en el que recién pudo sellar su permanencia en la categoría de élite durante la última fecha del certamen, finalizando en la undécima posición.
Para este nuevo ciclo que comenzará en marzo, la estrategia del club de Lomas de Zamora se basa en consolidar un proceso de transición generacional. El entrenador deberá enfocar su trabajo en potenciar a los talentos surgidos de las inferiores que han subido a la Primera División, integrándolos con los pilares fundamentales del equipo como Franco Agostini, Santiago Mazzilli y Santiago Montelli.
Esa decisión de mantener al cuerpo técnico se alinea con la política general del club, ya que en el bando femenino también se confirmó la continuidad de Lucas Vila al frente de Las Conejas, buscando que ambas ramas del hockey tricolor mantengan una línea de trabajo estable y ambiciosa a largo plazo.
comentar