Lomas Athletic ratificó a Martín Herrero para recuperar el protagonismo en el Metropolitano

Herrero, quien arribó al club de la calle Arenales en 2025, tendrá la tarea de enderezar el rumbo de un equipo que, tras clasificar a los Play-Offs en 2023, sufrió un 2024 accidentado en el que recién pudo sellar su permanencia en la categoría de élite durante la última fecha del certamen, finalizando en la undécima posición.

Para este nuevo ciclo que comenzará en marzo, la estrategia del club de Lomas de Zamora se basa en consolidar un proceso de transición generacional. El entrenador deberá enfocar su trabajo en potenciar a los talentos surgidos de las inferiores que han subido a la Primera División, integrándolos con los pilares fundamentales del equipo como Franco Agostini, Santiago Mazzilli y Santiago Montelli.

Esa decisión de mantener al cuerpo técnico se alinea con la política general del club, ya que en el bando femenino también se confirmó la continuidad de Lucas Vila al frente de Las Conejas, buscando que ambas ramas del hockey tricolor mantengan una línea de trabajo estable y ambiciosa a largo plazo.