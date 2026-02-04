La Universidad Nacional de Quilmes, entre las mejores del mundo

Y a pesar de que estuvo lejos de los primeros lugares y terminó por encima del puesto 1500, la presencia en el Ranking Mundial de Universidades "reafirma su protagonismo en áreas como docencia, investigación, perspectiva internacional e industria. Incluso, si se tiene en cuenta el desfinanciamiento que atraviesa el sector, el mérito de la institución es doble", según la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, quien destacó solo nueve universidades argentinas ingresaron al ranking elaborado por THE.

Entre ellas estuvieron la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina. Excepto la Austral, que se ubicó entre el puesto 1200 y el 1500, el resto de las casas de altos estudios tuvo una posición similar a la de Quilmes.

Para llevar a cabo la evaluación, el portal tuvo en cuenta cinco pilares. El primero fue la docencia, donde evaluó la cantidad y la calidad de los profesores. A su vez, analizó la reputación, los ingresos y la productividad que generaron los investigadores de cada universidad. Al mismo tiempo, incluyó el impacto de las citas y la influencia de las investigaciones. Por último, midió los ingresos generados por las asociaciones industriales y las patentes, e indagó la perspectiva internacional de las Casas de Altos Estudios.

La agencia subrayó que "por otra parte, la conformación del ranking incluyó once áreas temáticas: Artes y Humanidades, Negocios y Economía, Informática, Estudios Educativos, Ingeniería, Derecho, Ciencias de la Vida, Medicina y Salud, Ciencias Físicas, Psicología, y Ciencias Sociales". En este aspecto, la tabla general estuvo encabezada por instituciones del Reino Unido y de Estados Unidos. Por el lado de China, el gigante asiático sumó a 5 universidades entre las primeras 40. Sin embargo, a nivel internacional, una de las cuestiones más relevantes fue que, por primera vez, India tuvo el segundo mayor número de instituciones clasificadas, solo por detrás de Estados Unidos.