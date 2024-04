Brown sufrió un revés durísimo ante Colón

Todo lo que era esperanza se diluyó en un cuarto de hora y la realidad volvió a golpear a la puerta de un Brown que sigue aumentando sus números negativos. La goleada que recibió ante el Sabalero lo puso en sintonía con lo que venía pasando en la Zona B de la Primera Nacional y ahora buscan dar vuelta la página.

Puertas adentro del Lorenzo Arandilla saben que el resultado habla mucho más del rival que de ellos mismos, pero no quieren quedarse con conclusiones que alienten la resignación. Mientras que el entrenador de Brown, Pablo Vico, dio señales de poner su cargo a disposición, muchos son los que entienden que él no es totalmente responsable con un mercado de pases armado para no mucho más que este presente.

"Yo no me puedo agarrar de que soy Pablo Vico y de que hicimos mucho. No quiero dañar a Brown de Adrogué y este triunfo a lo mejor me cambia, estamos últimos con Almirante Brown, tengo que lograr tres o cuatro triunfos seguidos, esto sigue", había expresado tras la victoria ante Almirante. La fecha que viene será clave.