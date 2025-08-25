Buscan a conductor que atropelló a ciclista y lo dejó abandonado en grave estado

La víctima, un joven de 19 años que fue identificado como Jonathan, sufrió heridas de consideración y se encuentra internado en el Hospital Gandulfo. El hecho ocurrió el viernes pasado, alrededor de las 13.30, en la intersección de Correa y La Plata.

El accidente fue registrado por las cámaras de seguridad de la vía pública, en las que se puede ver como un automóvil de color negro atropella al ciclista. El joven golpeó contra el parabrisas, voló y terminó cayendo sobre el asfalto inconsciente. El conductor nunca se detuvo para asistir al herido y se dio a la fuga.

La víctima fue asistida por un vecino segundos después del siniestro y luego fue trasladado de urgencia al hospital de Lomas de Zamora, donde permanece internado en grave estado.

Los familiares de la víctima piden que quienes sepan algo del accidente se comuniquen al 1172368377. La investigación del caso se encuentra a cargo de la UFI 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.