Camuflaban 444 kilogramos de cocaína entre un cargamento de bananas

El modus operandi consistía en realizar la descarga y el traspaso del estupefaciente en un domicilio de esa localidad de Esteban Echeverría y desde allí distribuir al Conurbano bonaerense. Al momento de la salida de la vivienda, lograron alcanzar la camioneta a nueve cuadras de ese domicilio y decomisar 420 paquetes con la droga.

En simultáneo, sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, el camión fue incautado cuando se dirigía con el cargamento de frutas hacia el Mercado Central. Además, se realizaron dos allanamientos (uno de ellos fue el lugar de la descarga) y se decomisaron un GPS, dos vehículos y documentación de interés.

Mediante las tareas investigativas realizadas, se pudo constatar que una camioneta Chevrolet S10 sobre la Ruta Nacional 205 transitaba como puntero de un camión con semirremolque que poseía patente boliviana. Ambos vehículos ingresaron a un domicilio de la localidad de Monte Grande. Ante esos movimientos, al momento de la salida, los funcionarios lograron detener la camioneta a nueve cuadras de la vivienda sobre la Avenida Pedro Dreyer.

Inmediatamente, se realizó una inspección sobre el rodado, en donde los gendarmes detectaron 14 bolsas tipo arpillera con paquetes (similares a los utilizados para el traslado de drogas) que estaban alojados en la caja. Al mismo tiempo, en la intersección de la Avenida Jorge Newbery y la Autopista Ezeiza-Cañuelas, otro grupo de gendarmes interceptó al camión involucrado. Al momento del control, los funcionarios pudieron constatar que el conductor se dirigía hacia el Mercado Central con un cargamento de bananas.

Entendiendo la magnitud del procedimiento, el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora ordenó que se traslade el procedimiento hacia la Escuela de Gendarmería General Martín Miguel de Güemes. También, dispuso que se realicen dos allanamientos, uno en el domicilio de la localidad bonaerense de Monte Grande (lugar donde se realizó el traspaso de la carga) y el restante, en Ezeiza.

Siguiendo con los lineamientos por parte del magistrado interviniente, en el Instituto educativo de la Fuerza, los uniformados realizaron la descarga de un total de 420 ladrillos que sometidos a la prueba de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 444.834 gramos. Con respecto a las inspecciones en los domicilios mencionados, los funcionarios decomisaron un celular, un GPS, dos automóviles y documentación de interés para la causa.