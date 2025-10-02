Nahuel Pombo apuntó al arbitraje tras la caída ante Lamadrid

"Fue un partido difícil. Es un rival que le mete mucha dinámica y nos durmieron con el gol temprano. Estoy un poco caliente porque todas las chiquitas fueron para ellos, pero todavía falta y vamos a darlo vuelta en nuestra cancha", expresó el capitán en diálogo con Bera un País.

Pombo también hizo referencia al arbitraje, un tema que lo dejó molesto tras los noventa minutos en Devoto. "No es una excusa, pero a veces cuando llegás a esta instancia se nota mucho, así que caliente por eso, pero estoy tranquilo porque sé que en nuestra casa lo vamos a dar vuelta", remarcó.

La serie se definirá el próximo domingo a partir de las 15 en el estadio Norman Lee, con arbitraje de Iván Castelu Coca y televisación de DirecTV. El Naranja necesita ganar por dos goles para forzar los penales o por tres tantos de diferencia para avanzar directamente a la próxima fase del Reducido.