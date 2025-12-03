Cascallares juró como diputado y quedó con una de las vicepresidencias

Cabe recordar que el intendente browniano, ahora en uso de licencia, había sido electo diputado provincial en los comicios del 7 de septiembre pasado, en los que Fuerza Patria obtuvo el 47,28 por ciento de los votos contra el 33,71 por ciento de La Libertad Avanza, logrando una diferencia cercana a los 13 puntos.

Al concluir la ceremonia, Cascallares expresó: "Con el compromiso de siempre hoy juré como diputado bonaerense en representación de mis vecinos brownianos y de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires", al tiempo que prometió "buscar construir los consensos para aprobar las leyes que necesitan nuestro Pueblo y el gobernador Axel Kicillof".

La presidencia de la Legislatura quedó en manos de Alejandro Dichiara, hombre que responde a Martín Insaurralde con línea directa a Máximo Kirchner; mientras que Agustín Forchieri, del riñón de Diego Santilli, actual ministro del Interior, y los libertarios Juan Osaba, ocupan las vicepresidencias primera y segunda respectivamente. Como Secretario Legislativo continuará Gervasio Bozzano, al igual que Miguel de Lisi a cargo de la Secretaría Administrativa y Martín Alaniz en la de Desarrollo Institucional. Mientras que en la Secretaría de Participación Ciudadana quedó Sergio Errecalde.