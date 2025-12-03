Cascallares juró como diputado y quedó con una de las vicepresidencias

El intendente de Almirante Brown, ahora en uso de licencia, aseguró que buscará "construir los consensos para aprobar las leyes que necesitan nuestro pueblo y el gobernador Axel Kicillof".
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares prestó juramento como diputado provincial. Además, fue designado por sus pares como vicepresidente tercero del cuerpo legislativo. En el Municipio será reemplazado por Juan José Fabiani, quien ocupaba la Secretaría de Gobierno.
Cabe recordar que el intendente browniano, ahora en uso de licencia, había sido electo diputado provincial en los comicios del 7 de septiembre pasado, en los que Fuerza Patria obtuvo el 47,28 por ciento de los votos contra el 33,71 por ciento de La Libertad Avanza, logrando una diferencia cercana a los 13 puntos.
Al concluir la ceremonia, Cascallares expresó: "Con el compromiso de siempre hoy juré como diputado bonaerense en representación de mis vecinos brownianos y de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires", al tiempo que prometió "buscar construir los consensos para aprobar las leyes que necesitan nuestro Pueblo y el gobernador Axel Kicillof".
La presidencia de la Legislatura quedó en manos de Alejandro Dichiara, hombre que responde a Martín Insaurralde con línea directa a Máximo Kirchner; mientras que Agustín Forchieri, del riñón de Diego Santilli, actual ministro del Interior, y los libertarios Juan Osaba, ocupan las vicepresidencias primera y segunda respectivamente. Como Secretario Legislativo continuará Gervasio Bozzano, al igual que Miguel de Lisi a cargo de la Secretaría Administrativa y Martín Alaniz en la de Desarrollo Institucional. Mientras que en la Secretaría de Participación Ciudadana quedó Sergio Errecalde.
