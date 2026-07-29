Cuatro mujeres acusaron a Jared Leto de haberlas abusado sexualmente: el documental que expone las denuncias

La BBC aseguró haber verificado parte de los relatos mediante distintas fuentes. El medio británico indicó que contrastó varios testimonios con amigos y familiares que fueron informados de los hechos en ese momento. También sostuvo que, en algunos casos, revisó fotografías y mensajes intercambiados durante aquella época.

El informe remarca que las acusaciones públicas contra el ganador del Oscar no son recientes. Según la investigación, existen más de 120 publicaciones en internet con denuncias relacionadas con presuntos comportamientos inapropiados hacia mujeres desde que alcanzó notoriedad internacional.

Uno de los antecedentes más recientes se conoció en 2025. En esa oportunidad, nueve mujeres acusaron al actor de conducta sexual inapropiada en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail. El intérprete negó todas las acusaciones y aquella investigación no derivó en consecuencias judiciales.

La difusión del documental coincide con la proximidad de una nueva gira europea de 30 Seconds to Mars. Las revelaciones se conocieron pocas semanas antes del inicio de la serie de conciertos que la banda tiene prevista en el continente.