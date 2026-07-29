Cuatro mujeres acusaron a Jared Leto de haberlas abusado sexualmente: el documental que expone las denuncias

Una investigación periodística reúne testimonios sobre presuntos episodios ocurridos entre 2002 y 2016, cuando las denunciantes eran menores de edad.
Una investigación publicada por la BBC volvió a poner en el centro de la escena a Jared Leto. El documental Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, reúne los relatos de cuatro mujeres que lo acusan de haber cometido abusos sexuales cuando ellas eran adolescentes. Según el informe, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2002 y 2016.
Los testimonios describen distintos episodios ocurridos en hoteles y otros ámbitos privados. Una de las denunciantes aseguró que fue atacada en el baño de un hotel cuando tenía 17 años. Otra, reveló que recibió amenazas de contenido sexual en un establecimiento similar, mientras que una tercera confesó que mantuvo un encuentro con el actor en California cuando tenía 17 años, estado donde la edad de consentimiento es de 18.
La cuarta mujer relató que, cuando tenía 16 años, fue manipulada a través de reiteradas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito. Además, otras entrevistadas durante la investigación señalaron haber recibido comunicaciones extrañas por parte del artista cuando aún eran jóvenes.
En total, diez personas brindaron su testimonio sobre distintas experiencias vinculadas al músico y actor. De acuerdo con el documental, la mayoría de los episodios se habrían producido cuando el líder de 30 Seconds to Mars tenía entre 30 y 40 años. “Esto ocurrió hace 25 años y siempre se salió con la suya”, afirmó una de ellas.
La BBC aseguró haber verificado parte de los relatos mediante distintas fuentes. El medio británico indicó que contrastó varios testimonios con amigos y familiares que fueron informados de los hechos en ese momento. También sostuvo que, en algunos casos, revisó fotografías y mensajes intercambiados durante aquella época.
El informe remarca que las acusaciones públicas contra el ganador del Oscar no son recientes. Según la investigación, existen más de 120 publicaciones en internet con denuncias relacionadas con presuntos comportamientos inapropiados hacia mujeres desde que alcanzó notoriedad internacional.
Uno de los antecedentes más recientes se conoció en 2025. En esa oportunidad, nueve mujeres acusaron al actor de conducta sexual inapropiada en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail. El intérprete negó todas las acusaciones y aquella investigación no derivó en consecuencias judiciales.
La difusión del documental coincide con la proximidad de una nueva gira europea de 30 Seconds to Mars. Las revelaciones se conocieron pocas semanas antes del inicio de la serie de conciertos que la banda tiene prevista en el continente.
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