Castelar: un joven mató a su madre y la enterró en el patio de su casa

El joven de 24 años estaba detenido en por intentar matar su padre y el hallazgo se produjo luego que le confesara el hecho a un amigo.
Un joven de 24 años fue detenido este jueves, acusado de haber asesinado a su madre en la casa familiar, ubicada en la localidad de Castelar, en el oeste del Conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades policiales.
El sujeto, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, estaba bajo arresto en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por intento de homicidio de su padre y le confesó a un amigo lo que había sucedido con su madre.
El procedimiento en la finca se desencadenó a partir de lo que expuso la persona que oyó la confesión y optó por comunicarlo a las autoridades.
Poco después, y por orden de la fiscalía, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una casa ubicada en la calle Arrecifes al 1.200, donde se hizo presente personal de la Comisaría 8va. y allí encontraron el cadáver de Graciela Martínez (54 años), enterrado en la parte trasera y cubierto por bolsas de residuos.
Ante el hallazgo, se preservó la escena y se convocó a las áreas especializadas, quedando personal de Crimen Organizado a cargo de las tareas periciales y de levantamiento de rastros, mientras que la causa quedó en manos de la UFI Número 1 y el Juzgado de Garantías Número 5 del Departamento Judicial de Morón.
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