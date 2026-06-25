Castelar: un joven mató a su madre y la enterró en el patio de su casa

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Poco después, y por orden de la fiscalía, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una casa ubicada en la calle Arrecifes al 1.200, donde se hizo presente personal de la Comisaría 8va. y allí encontraron el cadáver de Graciela Martínez (54 años), enterrado en la parte trasera y cubierto por bolsas de residuos.