Cayó "La banda de los cuñados", dedicada a venta ilegal de autopartes

La investigación comenzó en mayo pasado, cuando agentes de la División Delitos Contra el Automotor detectaron un perfil público que estaba siendo utilizado para el ofrecimiento de una gran cantidad de piezas de vehículos. "A partir de un minucioso análisis de imágenes publicadas en aquel sitio web, se visualizó en una fotografía un dominio grabado en uno de los cristales de un auto particular. En ese sentido, luego se supo que dicho rodado había sido sustraído a mano armada y contaba con pedido de secuestro", informaron .

Asimismo, comprobaron la presencia de otros cinco usuarios vinculados a esa cuenta previamente nombrada, estableciendo así que detrás de ellos conviviría una estructura criminal encargada de esas infracciones y denominada como "La banda de los cuñados"; dado el parentesco de sus integrantes. Ante estos datos, la Unidad Funcional de Instrucción N°4 Descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo de Fernando Daniel Semisa, autorizó que se profundicen las pesquisas, lográndose identificar un total de 14 domicilios relacionados a estos hechos.

"Se estableció que la organización poseía como objetivo central el blanqueo de las ganancias de estos delitos. Además, que dos de los sospechosos (una pareja) eran propietarios de un hostel emplazado en el partido de Ezeiza", señalaron las fuentes. Con todas esas pruebas, el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Maffucci Moore, ordenó la realización de los allanamientos sobre esas viviendas, en las que aprehendieron a diez hombres y una mujer.

Durante los procedimientos, ejecutados simultáneamente, incautaron varias autopartes, teléfonos celulares, una notebook, cigarrillos de marihuana, un pen-drive, una tablet y documentación. "Las autopartes secuestradas cuentan con un valor estimado de 30 millones de pesos", detalló la Policía. Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada como "Asociación ilícita, encubrimiento calificado e infracción a la Ley 25.761".