Cayó una banda que usaba un dron para cometer sus delitos

Integrada por cuatro delincuentes, fueron detenidos por la policía en el barrio El Rocío, luego de la denuncia de un vecino que fue la última víctima del grupo.

A un vecino de Florencio Varela un grupo de cuatro ladrones le un vehículo y lo asaltó a mano armada cuando salía de realizar unos negocios en una concesionaria de autos ubicada en Ruta Provincial 36 y Chascomús, en el barrio El Rocío. Pero tras recibir la denuncia, la policía efectuó una persecución que dio como resultado la detención de los implicados. Se comprobó que integraban una banda que utilizaba un dron a fin de realizar tareas de inteligencia sobre los posibles objetivos.