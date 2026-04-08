Cayó una banda que usaba un dron para cometer sus delitos

Integrada por cuatro delincuentes, fueron detenidos por la policía en el barrio El Rocío, luego de la denuncia de un vecino que fue la última víctima del grupo.
A un vecino de Florencio Varela un grupo de cuatro ladrones le un vehículo y lo asaltó a mano armada cuando salía de realizar unos negocios en una concesionaria de autos ubicada en Ruta Provincial 36 y Chascomús, en el barrio El Rocío. Pero tras recibir la denuncia, la policía efectuó una persecución que dio como resultado la detención de los implicados. Se comprobó que integraban una banda que utilizaba un dron a fin de realizar tareas de inteligencia sobre los posibles objetivos.
La víctima denunció que un vehículo marca Volkswagen color blanco con cuatro ocupantes frenó ante él; dos de ellos bajaron, lo intimidaron con una pistola y le sustrajeron dinero en efectivo, una notebook, una chequera y tarjetas de crédito. Posteriormente, al recibir la denuncia, los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudieron al lugar y localizaron a los individuos que, al ver a los uniformados, intentaron escapar.
En ese instante, los efectivos iniciaron una persecución hasta General Hornos al 1300, en el barrio Mayol. Allí, los implicados abandonaron el rodado e ingresaron a una propiedad. En primer lugar, detuvieron a dos de los sujetos y efectuaron un allanamiento de urgencia en la vivienda, donde hallaron a los demás autores del ilícito, un dron, cartuchos calibre 38, guantes de nylon junto con precintos de plástico.
Después, aprehendieron a los involucrados y secuestraron el auto en el que circulaban. En su interior, hallaron un revólver, un chaleco de protección balística, pasamontañas y los elementos hurtados. Finalmente, los hombres fueron trasladados a la Comisaría 4ta. para cursar las actuaciones legales pertinentes.
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