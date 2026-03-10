Operativo especial en torno al Hipódromo de San Isidro por nueva edición del Lollapalooza

Para quienes no asistan a Lollapalooza, se recomienda evitar circular por la zona durante el festival, especialmente entre las 18 y las 3.30 de la madrugada ya que habrá distintas restricciones al tránsito. Desde las 15 se cerrarán las calles del Barrio Ernesto de Las Carreras. A partir de las 22 se cortará la avenida Fleming entre Unidad Nacional y Márquez, cuyo espacio estará destinado a la espera de micros. Y desde las 16 se cerrará la mano de la Avenida de la Unidad Nacional hacia Panamericana.

Además, se cerrará el cruce bajo nivel de Roque Sáenz Peña (continuación de la avenida Márquez) y las vías del ramal Retiro-Tigre de la Línea Mitre para generar un paso peatonal seguro hacia la estación (mano hacia Centenario). También se cerrará desde las 23 el paso a nivel de la calle Leandro N. Alem -situado a una cuadra del anterior, y con sentido de circulación hacia la avenida Centenario- para el resguardo peatonal.

El municipio recomienda tener en cuenta los siguientes desvíos, por Fleming: sentido norte a sur, avenida Rolón, avenida Márquez, Diego Carman, Avenida de la Unidad Nacional y Fleming. En sentido contrario, de sur a norte, avenida Fleming, Avenida de la Unidad Nacional, avenida Santa Fe, Centenario, 3 de Febrero y avenida Rolón.

En la zona de la estación de trenes San Isidro de la Línea Mitre, sentido hacia avenida Centenario por Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Acassuso, Martín y Omar, Cosme Beccar, Almirante Brown (cruce bajo las vías), Juan Marín, Belgrano, avenida Centenario. En sentido hacia la Avenida del Libertador, la circulación será normal.

Para favorecer la circulación, se implementará la denominada onda verde (semáforos coordinados) en la avenida Santa Fe hacia la Avenida General Paz y en la avenida Centenario hacia Tigre. Asimismo, el Municipio trabaja con los responsables de la Aplicación Waze, para subir información en tiempo real los días del festival para que los vecinos puedan ver el estado del tránsito y evitar demoras.

Con respecto al estacionamiento, se abrirán las playas ubicadas en el Hospital Central local (avenida Santa Fe 311) y el edificio municipal (avenida Centenario 77) durante las 24 horas. El sistema de estacionamiento medido (SIE) se implementará hasta el viernes a las 20. El sábado y domingo será gratis. También se establecerá estacionamiento a 45 grados en la avenida Márquez.

Por otra parte, la guardería municipal de bicicletas funcionará durante los tres días del festival en el horario del mismo, de 12 a 0.30 y permanecerá abierta hasta finalizada la desconcentración en Cosme Beccar 160, Estación de San Isidro.

En cuanto al transporte público, se establecerá un servicio especial de trenes hacia Capital Federal, desde la estación San Isidro del ramal Retiro-Tigre de la Línea Mitre, especialmente durante la franja de desconcentración, de 23 a 3.30. Hasta el momento, Trenes Argentinos, que opera el citado corredor, no difundió el itinerario, con formaciones que llegarán solamente hasta Belgrano C, ya que desde el restablecimiento del servicio el 1° de marzo (estuvo interrumpido desde el 10 de enero), está interrumpido en el tramo Retiro-Belgrano C. Actualmente el último tren por San Isidro a Belgrano C parte de lunes a viernes a las 21.44 y los sábados y domingos a las 21.34, mientras que el primero del día sale los sábados y domingos a las 6.24 y de lunes a viernes a las 6.21.

Además, la Comuna se contactó con las empresas que operan las distintas líneas de colectivos que circulan por la zona para coordinar desvíos y refuerzos durante la desconcentración. Las paradas de taxis serán las habituales.

Para mantener la limpieza, el municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público que trabajarán en el área y colocarán contenedores de residuos adicionales en esas cuadras.

Por cualquier inconveniente o emergencia hay que comunicarse al 4512-3333; por obstrucción de garaje, llamar al 4512-3163 o al 147. Si el vehículo mal estacionado fue acarreado, el afectado debe acercarse a avenida Centenario 77, hasta las 3 de la madrugada. Más información en https://www.sanisidro.gob.ar/Lollapalooza