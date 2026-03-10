Celebran 15 años de servicio de voluntariado de la diócesis de Lomas de Zamora

En un mundo donde el ruido suele tapar el dolor, existe un refugio de silencio y empatía que hoy cumple un hito fundamental. El Teléfono de la Vida, el servicio de voluntariado de la diócesis de Lomas de Zamora, cumple 15 años de existencia, consolidándose como un faro para quienes atraviesan sus horas más oscuras. Nacido en 2011, el servicio fue fruto de la visión del presbítero Jorge Beigbeder. Tras años de misión en Africa, donde experimentó de cerca el sufrimiento de los más vulnerables, el sacerdote regresó con la certeza de que la pobreza más profunda muchas veces no es material, sino emocional. Junto a un equipo inicial de 15 voluntarios, dio vida a esta iniciativa bajo un lema que hoy, 15 años después, resuena con más fuerza que nunca: "Un oído atento y un corazón abierto al hermano que sufre".