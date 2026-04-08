Celebran el centenario del templo de la parroquia Sagrado Corazón de Temperley

El sábado a partir de las 18, celebrarán en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús el centenario de la construcción de su templo ubicado en Lucio Vicente López 755. La actividad no sólo representa una efeméride arquitectónica, sino la renovación de un compromiso espiritual que ha sostenido a generaciones de fieles en el barrio. La misa será el centro de una jornada que incluirá la bendición de una placa conmemorativa, el reconocimiento a los párrocos que guiaron esta comunidad a lo largo del siglo y un homenaje especial a la primera vocación sacerdotal surgida de su seno. La velada concluirá con una proyección histórica y la actuación del Coro de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).