Celebran el centenario del templo de la parroquia Sagrado Corazón de Temperley

El sábado desde las 18, con una misa, una proyección histórica y la actuación del Coro de la Universidad Nacional de Lanús.
El sábado a partir de las 18, celebrarán en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús el centenario de la construcción de su templo ubicado en Lucio Vicente López 755. La actividad no sólo representa una efeméride arquitectónica, sino la renovación de un compromiso espiritual que ha sostenido a generaciones de fieles en el barrio. La misa será el centro de una jornada que incluirá la bendición de una placa conmemorativa, el reconocimiento a los párrocos que guiaron esta comunidad a lo largo del siglo y un homenaje especial a la primera vocación sacerdotal surgida de su seno. La velada concluirá con una proyección histórica y la actuación del Coro de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
La historia del templo se remonta a principios de la década de 1920, en un Temperley que se consolidaba como refugio de familias de clase media y trabajadores ferroviarios. Si bien la piedra fundamental fue colocada en 1923, fue en 1925 cuando la estructura principal alcanzó la fisonomía que hoy la identifica. Todo comenzó en 1882, apenas 12 años después de la creación del pueblo de Temperley, cuando el entonces vicegobernador bonaerense Adolfo Gonzáles Chaves, adquirió la Quinta Los Pinos, de unas siete hectáreas.
A su muerte, uno de sus cinco hijos se hizo cargo de las tierras, aunque también falleció muy joven, y fue su esposa, María Esther Conde, quien quedó al mando del lugar. En ese predio, el 13 de abril de 1926, María Esther inauguró una capilla bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús con la intención de que pueda ser usada por su familia y todos los vecinos. Fue bendecida por Monseñor Francisco Alberti, obispo de La Plata.
Pasados los años, la mujer donó el templo, el casco principal y la casa de los caseros al Obispado de Lomas, mientras que el resto de la quinta fue loteado por los propietarios. El obispado envió un sacerdote, Luis del Valle Fernández, y se formó una comisión para armar la comunidad: dos años después, en 1965, la capilla se transformó en parroquia, siendo Bernardo Aguirre el primer párroco del lugar.
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