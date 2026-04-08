Trágica muerte de joven de 25 años de Quilmes

Cayó desde el cuarto piso del edificio en el que vivía, en San Martín y Garibaldi, hasta el techo de un comercio. Investigan lo ocurrido.
Los habitantes de la zona céntrica de Quilmes no sale de su conmoción a raíz del trágico fallecimiento de un joven de 25 años que cayó desde un cuarto piso hasta el techo de un local ubicado al lado del edificio en el que vivía, por lo que la Policía de la Provincia de Buenos Aires emprendió una investigación para esclarecer el incidente.
El hecho ocurrió en la madrugada de ayer martes en la intersección de San Martín y Garibaldi, hasta donde llegaron los uniformados, personal del SAME e integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quilmes.
En ese marco, los servidores públicos comprobaron que el cuerpo del vecino quedó tendido arriba de un establecimiento comercial dedicado a la venta y reparación de máquinas de coser. Fueron los bomberos que utilizaron escaleras para llegar al lugar donde se encontraba la víctima, sin signos vitales.
Posteriormente, los efectivos que acudieron al lugar del hecho y los profesionales de la Policía Científica trabajaron allí para llevar a cabo las pericias de rigor. De esa manera, cortaron la calle San Martín, entre Garibaldi y Alem, por lo que los automovilistas tuvieron que tomar un camino alternativo hasta que concretaron las labores de recolección de pruebas.
En otro orden, agentes de la base de operaciones comunal de Florencio Varela visualizaron en Las Margaritas, a través de las cámaras de vigilancia, a dos hombres que sacaban el cableado en el sector lateral de las vías del tren de la Línea General Roca (LGR).
Tras alertar a policías que patrullaban la zona, los sujetos intentaron esconderse. Sin embargo, desde el Centro de Monitoreo Municipal informaron de la nueva ubicación de los mismos.
De esa manera, encontraron a los individuos en las inmediaciones y fueron trasladados a la Comisaría 4ta. para realizar las actuaciones legales correspondientes.
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