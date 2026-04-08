Trágica muerte de joven de 25 años de Quilmes

En otro orden, agentes de la base de operaciones comunal de Florencio Varela visualizaron en Las Margaritas, a través de las cámaras de vigilancia, a dos hombres que sacaban el cableado en el sector lateral de las vías del tren de la Línea General Roca (LGR).

Tras alertar a policías que patrullaban la zona, los sujetos intentaron esconderse. Sin embargo, desde el Centro de Monitoreo Municipal informaron de la nueva ubicación de los mismos.

De esa manera, encontraron a los individuos en las inmediaciones y fueron trasladados a la Comisaría 4ta. para realizar las actuaciones legales correspondientes.