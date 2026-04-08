Celebrarán el centenario de La Florida

La Sonora Master cerrará el festejo este domingo, con una nueva edición del festival Somos Quilmes.
El show de La Sonora Master será el broche de oro de los festejo por el centenario de Villa La Florida este domingo, donde se desarrollará el tradicional desfile de instituciones locales, feria de emprendedores y stands gastronómicos, y que tendrá una nueva edición del festival Somos Quilmes, con shows artísticos y música en vivo.
La jornada comenzará con el desfile de escuelas, entidades y organizaciones de Villa La Florida, que se realizará en la avenida 844 y calle 876; mientras que a partir de las 13.30, quedarán habilitadas la feria de emprendedores y el pasillo gastronómico, con una variada oferta de productos, a precios accesibles para todos los bolsillos.
A su vez, en el escenario montado en la avenida 844 y Camino General Belgrano, se desarrollarán las presentaciones de artistas y bandas locales en vivo, cuyo final estará a cargo de La Sonora Master.
Previamente, los asistentes podrán disfrutar de la murga Los Autentikos de Quilmes; la banda de la Escuela 23; el Ballet Folklórico de Talleres Barriales del Centro de Jubilados General Belgrano, de la citada localidad; Juan Carlos Kreik; Cordero Atado; La Vuelta; Damián Tritta; Los Huayras del Monte; Belugaskan; Ballet Sayani, y Fusión Santafesina.
Desde la Comuna local, señalaron que la actividad "está organizada por la Comisión Permanente de Festejos de Villa La Florida con el acompañamiento del Municipio de Quilmes". Además, agregaron que "contará con el cumplimiento de todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes".
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