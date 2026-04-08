Celebrarán el centenario de La Florida

Desde la Comuna local, señalaron que la actividad "está organizada por la Comisión Permanente de Festejos de Villa La Florida con el acompañamiento del Municipio de Quilmes". Además, agregaron que "contará con el cumplimiento de todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes".