Millonaria inversión para ampliar el cuartel de Bomberos de San Vicente

En un acto que marca un precedente por el volumen del aporte estatal, el Municipio de San Vicente anunció la entrega de un subsidio de 200 millones de pesos al cuerpo de Bomberos Voluntarios local. La medida, encabezada por el intendente Nicolás Mantegazza, tiene como eje central el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de una de las entidades civiles más prestigiosas de la comunidad. El anuncio formal se dio en el marco de una reunión de la que participaron la secretaria de Gestión Descentralizada, Daniela Lassalle, el presidente de la institución bomberil, Norberto Barciocco, autoridades del cuerpo activo y miembros de la comisión directiva.