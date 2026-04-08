Millonaria inversión para ampliar el cuartel de Bomberos de San Vicente

El intendente Nicolás Mantegazza entregó un subsidio de 200 millones de pesos para ampliar y modernizar las instalaciones y optimizar la capacidad operativa de la institución.
En un acto que marca un precedente por el volumen del aporte estatal, el Municipio de San Vicente anunció la entrega de un subsidio de 200 millones de pesos al cuerpo de Bomberos Voluntarios local. La medida, encabezada por el intendente Nicolás Mantegazza, tiene como eje central el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de una de las entidades civiles más prestigiosas de la comunidad. El anuncio formal se dio en el marco de una reunión de la que participaron la secretaria de Gestión Descentralizada, Daniela Lassalle, el presidente de la institución bomberil, Norberto Barciocco, autoridades del cuerpo activo y miembros de la comisión directiva.
Durante el encuentro, se establecieron las prioridades para la utilización de esos fondos, los cuales serán aplicados bajo un nuevo esquema de desarrollo institucional. El destino principal de la inversión será el Cuartel Central, donde se proyectan obras de ampliación y modernización. El objetivo de las autoridades es consolidar un espacio funcional que permita una respuesta más ágil y eficiente ante las demandas de una ciudad que ha experimentado un crecimiento demográfico significativo en los últimos años.
La partida presupuestaria contempla obras civiles para ampliar la capacidad instalada del cuartel, adquisición de nuevos materiales y recursos tecnológicos para los operativos de emergencia y fondos destinados a optimizar los recursos complementarios esenciales para la labor diaria del personal. "Este aporte permitirá avanzar en un nuevo esquema de desarrollo con obras que acompañen las demandas actuales y futuras", destacó Mantegazza, calificando la decisión como un paso concreto para materializar el crecimiento de la institución.
Por su parte, los directivos de Bomberos resaltaron que el subsidio de carácter "histórico" representa un alivio financiero y un respaldo estratégico para la planificación a largo plazo. Desde la comuna señalaron que el acompañamiento del Estado local busca reconocer la vocación de servicio de los voluntarios, garantizando que cuenten con las herramientas necesarias para proteger a la comunidad. Con esta inversión, San Vicente refuerza su red de seguridad y prevención, adaptando sus instituciones de emergencia a las escalas de una urbe en plena expansión.
comentar