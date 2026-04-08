Construyen pavimentos de hormigón en Longchamps

Más allá de las obras de pavimentación de hormigón en Longchamps, se informó que se mantienen activos diversos esquemas de mantenimiento en simultáneo. El Plan Integral de Mejora de Calles incluye diferentes modalidades según la necesidad técnica de cada arteria: trabajos de hormigón, asfalto y adoquinado para la recuperación de calzadas existentes y tareas de mejorado de suelo en zonas que aún no cuentan con asfalto definitivo. Durante las últimas jornadas, esos operativos de mantenimiento se han replicado en puntos de Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís, Claypole, José Mármol, Adrogué y otras zonas de Longchamps, con el fin de garantizar una transitabilidad segura para los vecinos y el transporte público.