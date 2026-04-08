Construyen pavimentos de hormigón en Longchamps

La Comuna ejecuta nuevas obras viales en arterias claves de la localidad, complementando la infraestructura del recientemente inaugurado paso bajo nivel de la calle Diehl y vías de la Línea General Roca (LGR).
El Municipio de Almirante Brown continúa con el despliegue de su plan de infraestructura vial mediante la ejecución de nuevos pavimentos de hormigón en Longchamps. Según informaron las autoridades locales, estas obras tienen como propósito fundamental optimizar la fluidez del tránsito y mejorar la conexión entre los barrios, especialmente tras la apertura del paso bajo nivel de la calle Diehl y las vías de la Línea General Roca (LGR).
En ese marco, se ejecutan trabajos en la calle Motti de Tieghi, entre Catamarca y la avenida Hipólito Yrigoyen. También se interviene la calle Provincia del Chaco, entre Carlos Diehl y Motti de Tieghi. Al respecto, desde la Secretaría de Infraestructura señalaron que estas tareas representan la continuidad de un plan sostenido de mejora de calles en todas las localidades del distrito. "Buscamos potenciar la conectividad y agilizar la circulación vehicular, fundamentalmente en las áreas de influencia de las grandes obras de ingeniería vial".
Más allá de las obras de pavimentación de hormigón en Longchamps, se informó que se mantienen activos diversos esquemas de mantenimiento en simultáneo. El Plan Integral de Mejora de Calles incluye diferentes modalidades según la necesidad técnica de cada arteria: trabajos de hormigón, asfalto y adoquinado para la recuperación de calzadas existentes y tareas de mejorado de suelo en zonas que aún no cuentan con asfalto definitivo. Durante las últimas jornadas, esos operativos de mantenimiento se han replicado en puntos de Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís, Claypole, José Mármol, Adrogué y otras zonas de Longchamps, con el fin de garantizar una transitabilidad segura para los vecinos y el transporte público.
comentar