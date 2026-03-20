Celebran el Día Mundial del Teatro con la obra de "La eternidad de lo efímero"

En la sala municipal se presentará el sábado 28 la pieza protagonizada por Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga. Una obra que reflexiona sobre la trayectoria artística y la amistad.
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Teatro, la cartelera de la región se viste de gala para presentar "La eternidad de lo efímero". La función se ofrecerá el sábado 28 a las 21, en el Teatro Municipal, Manuel Castro 262, Lomas de Zamora. La obra, escrita y dirigida por Emmanuel Miranda, se sumerge en la vida de Francisco Gamarra, una figura central de la escena que, al ser homenajeado, inicia un recorrido introspectivo junto a su mejor amigo.
La narrativa explora los hitos y sacrificios del camino actoral, poniendo de relieve la paradoja del teatro: un arte que desaparece en el instante en que sucede, pero que aspira a la eternidad en la memoria del espectador. La puesta cuenta con las actuaciones de Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga, quienes encarnan ese diálogo entre el pasado y el presente. La ficha técnica se completa con la asistencia de dirección de Gustavo Suárez y una cuidada selección musical y de diseño que busca recrear la atmósfera de los grandes clásicos del teatro nacional.
La obra no sólo se presenta como una ficción, sino como un meta-relato sobre el oficio. Según la descripción de la pieza, el texto invita a reflexionar sobre qué es lo que queda cuando las luces se apagan y los aplausos cesan, rescatando el valor de los vínculos humanos por sobre el brillo de la fama.
Bajo la premisa de fomentar el acceso a la cultura en comunidad, el Municipio ofrece esta función con entrada libre y gratuita, sujeta a reserva previa mediante el sistema de códigos QR o a través del link en la biografía de las redes sociales del Teatro del Municipio. Para ingresar se deberá presentar el código QR recibido por correo electrónico al momento de la llegada. Las puertas se abrirán a las 20.45, 15 minutos antes del inicio de la función. La ubicación es por orden de llegada.
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