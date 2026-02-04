Celebran los 150 años de la Capilla Santa Clara de Asís de Domselaar

La historia de la capilla está íntimamente ligada al desarrollo del pueblo tras la inauguración del Ferrocarril del Sud hasta Chascomús en diciembre de 1865. Según registros históricos y el testimonio del Padre Horacio Fasce, residente y colaborador de la capilla desde hace una década, el templo fue inaugurado oficialmente en 1876 con la presencia del entonces Arzobispo de Buenos Aires.

Desde el punto de vista arquitectónico, la construcción destaca por su valor patrimonial. El diseño fue obra del arquitecto Pedro Benoit, el mismo profesional encargado de trazar los planos de la Catedral de La Plata. Su estructura se inspira en el estilo románico francés, incorporando elementos lombardos y cúpulas de estilo netamente alemán en sus torres, lo que la convierte en una pieza única dentro de la Diócesis.

"Esta zona antes se atendía desde San Vicente, luego desde Alejandro Korn, y mucho antes desde Capital Federal. Pienso que eran unos franciscanos de Llavallol quienes atendían estas tierras en aquel tiempo", recordó el Padre Fasce, quien a sus 60 años de sacerdocio destaca la calidez de los fieles locales.

Los actividades, organizados con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Deportes del Municipio de San Vicente, se distribuirán de la siguiente manera: viernes, Fiesta Patronal: A las 18, se realizará una Gala Musical con la participación del Coro Municipal, el violinista Pablo Vilotta y Matilda Battafarano. A las 19, el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, presidirá la misa central. Sábado, desde las 17:30, se habilitará una feria de emprendedores locales y espectáculos con artistas invitados. Domingo, desde las 10, feria y música en vivo. El cierre estará a cargo del grupo La Fusión Folklore.

Para los vecinos de Domselaar, el aniversario trasciende lo religioso. "Es la primera vez que celebramos esta festividad de esta manera; a los 100 años no sabemos qué se hizo, por eso estamos dándole toda la difusión posible", explicó Fasce. La capilla, que forma parte de la parroquia San Antonio de Padua, de Alejandro Korn, sigue siendo hoy un espacio vital para la catequesis, bodas, bautismos y la labor solidaria de Cáritas.

La celebración busca no solo recordar el pasado, sino también impulsar el presente de la localidad a través de la participación de emprendedores de la zona, reforzando el papel de la capilla como un referente cultural y social ineludible para las futuras generaciones de Domselaar.