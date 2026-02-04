Varela será escenario de una película protagonizada por Pablo Rago

A propósito, el director remarcó que "el objetivo es demostrar que desde Varela se pueden hacer películas grandes, con identidad, con riesgo y con ambición". La pieza audiovisual, además de Rago -quien fue el esposo de Sandra Pettovello, la actual ministra de Capital Humano, durante 1993 y 1994- será protagonizada por Diego Alonso, Larry De Clay, Matías Alé, Claudio Di Lorenzo, Ricardo Chairparín , Marcela Boioli y Sofía Buscio.

La película abordará una historia de terror apocalíptico centrada en la segunda venida de Dios a la Tierra, desapariciones inexplicables, casos de exorcismo y una escalada de horror llevada al límite. Según adelantó Marassi, se trata de una obra oscura, intensa y profundamente inquietante, que busca impactar tanto a nivel emocional como visual. Asimismo, se puntualizó que marca un paso clave en la carrera del realizador, quien recientemente fundó su propia productora, AuraLibre, con la que encara su primer proyecto completamente propio.