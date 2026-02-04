El Halcón busca piezas tras las lesiones de Martínez y Osorio

La principal preocupación para el cuerpo técnico radica en la enfermería. Durante el último compromiso ante el Pincha, las alarmas se encendieron por las salidas prematuras de dos piezas fundamentales en la estructura del Halcón: David Martínez y Abiel Osorio.

Ante este panorama, Soso deberá evaluar cuidadosamente la condición física de sus dirigidos antes de definir el once inicial que saltará al césped del Parque Independencia. En el último encuentro, los encargados de reemplazar a los lesionados fueron el lateral Elías Pereyra y el delantero Juan Miritello, quienes asoman como los candidatos naturales para ocupar esas vacantes.

Sin embargo, la jerarquía del plantel le ofrece al DT otras variantes de peso para gestionar el cansancio: tanto Ever Banega como David Barbona sumaron minutos contra los platenses y su presencia desde el arranque en Rosario es una posibilidad latente. La misión del entrenador será encontrar el equilibrio justo entre la rotación necesaria por el trajín y la competitividad que exige enfrentar a la Lepra en su estadio, buscando traerse puntos valiosos para Florencio Varela en este 2026 que no da respiro.