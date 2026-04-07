Incorporaron más de mi plantas nativas en Almirante Brown

El plan de diseño urbano se orienta hacia un modelo de ciudad jardín, donde la expansión de los servicios y la infraestructura vial no se produce en detrimento del entorno natural.
En el transcurso del último año, se incorporaron de más de mil plantas nativas en los corredores urbanos de Almirante Brown. La iniciativa, enmarcada en un plan integral de forestación, busca equilibrar el crecimiento de la infraestructura gris con la expansión de corredores biológicos en plazas, boulevares y centros comerciales.
Uno de los pilares del desarrollo urbano actual es la mitigación del impacto ambiental generado por las grandes obras civiles. En este sentido, la forestación ha sido un componente clave en la finalización de proyectos estratégicos para la movilidad regional, tales como el - Viaducto Papa Francisco, en la rotonda Los Pinos de Burzaco y en los pasos bajo nivel con las vías de la Línea General Roca (LGR), en las calle Diehl de Longchamps y Presidente Perón de Rafael Calzada, que ahora incluyen parquizaciones que actúan como barreras sonoras y visuales naturales.
La estrategia no sólo busca la estética, sino la creación de corredores verdes que conecten los diferentes barrios, mejorando la permeabilidad del suelo y regulando la temperatura urbana a través de la sombra y la evapotranspiración de las especies locales. La elección de especies autóctonas responde a un criterio de sostenibilidad ambiental. A diferencia de las exóticas, las plantas nativas requieren menor mantenimiento hídrico una vez establecidas, poseen mayor resistencia a las plagas locales y fomentan el retorno de la biodiversidad (aves y mariposas) al entorno urbano.
Desde el área de Diseño Urbano, se hizo hincapié en que estas tareas de recuperación de espacios públicos no son intervenciones aisladas, sino parte de una política de embellecimiento funcional que revaloriza el territorio. El despliegue del plan también ha alcanzado a los nuevos centros de recreación y salud del distrito. Espacios de gran escala como el Parque Saludable Ramón Carrillo, el Parque de Don Orione y el predio de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) han sido integrados a esta red de forestación masiva.
Con esas acciones, el desarrollo urbano del distrito se orienta hacia un modelo de ciudad jardín, donde la expansión de los servicios y la infraestructura vial no se produce en detrimento del entorno natural, sino que potencia los espacios verdes como activos fundamentales para la salud pública y el equilibrio ecosistémico.
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