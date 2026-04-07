Incorporaron más de mi plantas nativas en Almirante Brown

Uno de los pilares del desarrollo urbano actual es la mitigación del impacto ambiental generado por las grandes obras civiles. En este sentido, la forestación ha sido un componente clave en la finalización de proyectos estratégicos para la movilidad regional, tales como el - Viaducto Papa Francisco, en la rotonda Los Pinos de Burzaco y en los pasos bajo nivel con las vías de la Línea General Roca (LGR), en las calle Diehl de Longchamps y Presidente Perón de Rafael Calzada, que ahora incluyen parquizaciones que actúan como barreras sonoras y visuales naturales.