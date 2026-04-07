Hallaron un cuerpo en el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora

El cadáver de un hombre adulto, fue divisado por vecinos. Lo extrajeron los Bomberos Voluntarios y la justicia investiga el hecho en una causa caratulada preventivamente como averiguación de causales de muerte.
Personal policial y de emergencias intervino tras el hallazgo del cadáver de un hombre en el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora. El hecho, que generó conmoción en la zona, es investigado bajo la carátula preventiva de "Averiguación de causales de muerte". El hallazgo se produjo tras un aviso que alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en el curso de agua. Al lugar arribaron efectivos de la policía local, junto a una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, quienes procedieron a realizar las maniobras de extracción del cadáver para su posterior análisis.
También se hizo presente personal de Defensa Civil y médicos del servicio de emergencias municipal, quienes constataron el fallecimiento. Según las primeras informaciones, se trataría de un hombre adulto, cuya identidad y edad fehaciente aún no han sido confirmadas de manera oficial por las autoridades. Por disposición de la justicia, se solicitó la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias de rigor en la zona donde fue hallado el cuerpo. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la operación de autopsia, la cual será determinante para establecer si el cuerpo presenta signos de violencia o si el deceso se produjo por otras causas.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Hasta el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y se encuentran abocados a cotejar denuncias recientes por averiguación de paradero en la región.
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