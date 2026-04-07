Hallaron un cuerpo en el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora

También se hizo presente personal de Defensa Civil y médicos del servicio de emergencias municipal, quienes constataron el fallecimiento. Según las primeras informaciones, se trataría de un hombre adulto, cuya identidad y edad fehaciente aún no han sido confirmadas de manera oficial por las autoridades. Por disposición de la justicia, se solicitó la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias de rigor en la zona donde fue hallado el cuerpo. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la operación de autopsia, la cual será determinante para establecer si el cuerpo presenta signos de violencia o si el deceso se produjo por otras causas.