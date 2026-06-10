Kicillof avanzará con una cautelar por $ 2,3 billones adeudados de la ANSES

Embed "El gobierno nacional nos adeuda la mitad del presupuesto de este año"



Axel Kicillof resaltó que eso se debe a 'los incumplimientos y la pérdida de recursos por la situación económica'. pic.twitter.com/OIZfFq7SCv — El Destape (@eldestapeweb) June 10, 2026

El mandatario provincial señaló que la demanda busca reclamar recursos destinados a los jubilados y jubiladas bonaerenses y recordó que, según la posición de la Provincia, desde la asunción de la administración de Javier Milei se interrumpieron las transferencias previstas por la normativa nacional para compensar los déficits de las cajas previsionales no transferidas.

Durante una conferencia de prensa, Kicillof indicó que la Corte impulsó instancias de diálogo entre las partes luego de que, según expresó, durante dos años la Provincia no obtuvo respuestas de las autoridades nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2064789250831507932&partner=&hide_thread=false El Gobierno nacional desconoció su compromiso de acercar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES. Por ese motivo, dimos por terminada la etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar.



Así… pic.twitter.com/U6aWNh3gHM — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026

El gobernador también cuestionó que otras jurisdicciones ya recibieron adelantos mientras Buenos Aires continúa sin una propuesta concreta. “Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó.

Además, sostuvo que el monto total de recursos que la Provincia dejó de percibir por deudas e impacto de la situación económica nacional supera los $22 billones. “No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”, señaló.

Respecto de los próximos pasos judiciales, Kicillof explicó que la Provincia buscará una medida cautelar luego de considerar agotada la instancia de conciliación abierta por la Corte Suprema, aunque aclaró que continuará el intercambio de información entre las partes.

De la audiencia participaron también el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.