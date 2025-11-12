Celebraron los 31 años del Hospital Evita Pueblo de Berazategui

Participaron de la ceremonia el director provincial de Infraestructura del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Gastón Alfonso; el secretario de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui, Pablo Costa; y la directora ejecutiva del Hospital, Gabriela Zeoli, además del resto de autoridades que conforman el Gabinete municipal, entre otras autoridades y trabajadores de este establecimiento. También estuvo entre los presentes el artista plástico local Germán Díaz, quien realizó el mural con la colaboración del Area de Arte Público de la Secretaría de Cultura y Educación.

A través de un mensaje, el intendente Juan José Mussi recalcó el valor que tiene el Evita Pueblo para Berazategui: "A 31 años de su creación, quiero mandarle un saludo muy especial a sus directivos, a todo su personal y, fundamentalmente, a todos aquellos que cumplen 25 años de servicio o ya se jubilaron".

"Este es un mensaje de agradecimiento por haber cumplido con su misión de atender a los pacientes que acuden a este bendito hospital público, gratuito, igualitario y abierto a todos los sectores de la sociedad", enfatizó. En este sentido, además, destacó el trabajo realizado conjuntamente entre el Municipio y el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

Por su parte, Alfonso, quien participó de la ceremonia en representación del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló: "Este es un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras que llevan adelante su tarea en este Hospital y que pueden verse reflejados en ese corazón del mural inaugurado en su homenaje. "Al igual que Juan José Mussi, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires entendemos que debemos garantizar la salud de todos los y las bonaerenses. Por eso, a pesar del desfinanciamiento del Gobierno nacional, seguiremos luchando por la salud pública para alcanzar una comunidad mucho más justa e igualitaria", puntualizó.

A su vez, manifestó que "realmente estamos muy emocionados por este homenaje, que es para todos los trabajadores y trabajadoras de este Hospital, por el trabajo que realizan cotidianamente junto a sus pacientes, sus compañeros de trabajo y toda la comunidad". Luego, remarcó que el reconocimiento "es un agradecimiento para todos ustedes, que han vivido muchísimas historias aquí adentro y eso nos conmueve, sobre todo en conmemoraciones como esta".

"Quiero agradecer profundamente a las autoridades locales y provinciales, por el permanente acompañamiento; y también al artista Germán Díaz, por haber creado ese mural tan hermoso y que tanto nos identifica", concluyó.