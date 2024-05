Choque y misterio en Bernal: el conductor murió de un balazo en la cabeza

Ocurrió en las primeras horas del domingo y conmocionó a quienes viven en los alrededores de la IAPI, cuando se toparon con la impactante imagen del fallecido acostado al lado de su vehículo y con un orificio de bala en su cráneo. Lo cierto es que se trata de una zona muy comprometida en cuanto a la delincuencia y no descartan que la secuencia venga por ese lado. Sin embargo, resulta muy extraño que tras impactar el rodado, este apareciera tirado a unos metros del mismo y no en el interior.

Todo comenzó pasadas las 8.30, cuando escucharon el estruendo de la camioneta Renault Kangoo color gris contra una reconocida carnicería, situada en la intersección de Los Andes entre calle 176 y 177, de Bernal Oeste. Lo cierto es que de inmediato dieron aviso a las autoridades policiales para que se hagan cargo y allí fue cuando comenzó a crecer el misterio de lo que había pasado realmente, ya que no cerraba del todo su aparición.

En sintonía, uniformados de la Comisaría 7ma. se apersonaron y cortaron el paso para dar lugar a los peritos de la Policía Científica y así tener más precisiones. Además, llegaron móviles de la Patrulla Urbana, una ambulancia del SAME y el cuerpo de los Bomberos Voluntarios locales, ya que la fachada del comercio dañado representaba un peligro grande con posibilidades de derrumbe a la hora de sacar el vehículo.

Según pudieron dilucidar, el conductor de la camioneta iba en dirección a Avenida Los Quilmes, cuando perdió el control y chocó con la carnicería. Pero lo raro es que no saben cómo apareció con el tiro en la cabeza que le produjo su muerte, ya que no hubo persecuciones policiales reportadas, como así tampoco robos denunciados. También barajan la posibilidad de que no sea él quien estaba al volante y que haya sido un intento de asalto que salió mal.

Lo cierto es que trabajan para resolverlo y una cuadrilla de Edesur acudió a la escena para trabajar con un poste caído y sus cables pelados que pusieron en peligro a la comunidad. Estos fueron llevados por delante en medio del choque y rápidamente los levantaron para solucionar la situación.

Cabe destacar que a pesar de la violencia y peligrosidad con la que se dio todo, no hubo más damnificados como tampoco testigos de lo acontecido. Esto es algo favorable teniendo en cuenta que sobre la carnicería afectada hay una vivienda.