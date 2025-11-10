Cinco detenidos y más de 300 dosis de cocaína incautadas

En ese marco, procedieron a llevar a cabo la inspección ante la presencia de un testigo. Fue así que en la revisión se encontraron con una bolsa de nylon transparente que contenía 317 envoltorios con una sustancia blanca similar al clorhidrato de cocaína, con un peso total de 107,6 gramos, además de un envoltorio con sustancia vegetal verdosa, compatible con marihuana, con un peso de 11,8 gramos.

Posteriormente, los integrantes de la fuerza de seguridad incautaron el rodado, los estupefacientes y otros elementos importantes para la investigación. Además, trasladaron a los sospechosos a la Comisaría de Wilde, en las que la que realizaron los test de orientación, que arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

Cabe destacar que tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda–Lanús, que dispuso la formación de actuaciones por infracción a la Ley N° 23.737 y ordenó las diligencias de rigor.